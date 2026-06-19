International Yoga Day : राजस्थान विधानसभा में आज हुआ सामूहिक योग कार्यक्रम, स्पीकर बोले- एक दिन नहीं रोज करें

राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहाकि, मेरा मानना ​​है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव के प्रयासों से योग आम लोगों तक पहुंचा है और लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए इसका अभ्यास भी करने लगे हैं। योग प्राचीन काल से ही हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऋषि-मुनि भी इसका अभ्यास करते थे। बीच के समय में इसमें कुछ रुकावटें आईं, लेकिन बाद में बाबा रामदेव ने इसे लेकर लोगों में काफी जागरूकता फैलाई। भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की संस्कृति के अनुसार, दुनिया स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत रहनी चाहिए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया।