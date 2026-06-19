जयपुर 6AM से लगातार जुड़ रहे सामाजिक, धार्मिक और महिला संगठन, 21 जून के आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी

चौगान स्टेडियम में प्रज्ञा योग संस्था, मित्राय फाउंडेशन, वर्क फाउंडेशन और वी यूनिट फाउंडेशन सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। विशेष रूप से महिला समूहों और युवा स्वयंसेवकों की बढ़ती भागीदारी इस आयोजन को नई ऊर्जा दे रही है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से प्रातः 6 से 8 बजे तक रामनगर, शास्त्री नगर स्थित श्री जैन श्वेतांबर शिक्षा समिति परिसर में आयोजित किए जा रहे निःशुल्क योग शिविर एवं हेल्थ चेकअप कैंप में राजस्थान पत्रिका जयपुर 6am के तहत कार्यक्रम में संयुक्त भागीदारी निभाएगा। शिविर में योग प्रशिक्षक संजय माहेश्वरी योगाभ्यास करवाएंगे।