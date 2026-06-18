18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव टांके में फेंका

बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Jun 18, 2026

barmer murder case

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी। फोटो पत्रिका नेटवर्क

Barmer Murder Case : बाड़मेर। सदर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को पानी के टांके में फेंककर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।

जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य तथा वृताधिकारी रमेश कुमार शर्मा के निर्देशन में सदर थानाधिकारी करतार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले का खुलासा करते हुए गुमान सिंह और नेतल देवी को गिरफ्तार किया गया। दोनों से गहनता से पूछताछ की गई है। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पत्नी को जेल भेज दिया है, जबकि प्रेमी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

4 जून को टांके में मिला था शव

पुलिस के अनुसार, 4 जून को महेशाराम ने अपने भाई तेजाराम का शव टांके में मिलने की सूचना दी थी। इस पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के दौरान गुमान सिंह और नेतल देवी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। बाद में 15 जून को महेशाराम ने फिर रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उसके भाई तेजाराम की हत्या उसकी पत्नी नेतलदेवी, गुमानसिंह और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर की है। इस पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मजदूरी के दौरान खुला था राज, आए दिन होता था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक तेजाराम की पत्नी नेतल देवी के गुमानसिंह के साथ लंबे समय से अवैध संबंध थे। तेजाराम जालोर जिले के सुठाखोई क्षेत्र में मजदूरी करता था, जहां उसे अपनी पत्नी के इन संबंधों की भनक लग गई। इसके बाद पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। विवाद बढ़ने पर नेतलदेवी अपने बच्चों को लेकर बाड़मेर आ गई। कुछ समय बाद तेजाराम भी मजदूरी छोड़कर बाड़मेर पहुंचा और उसने गुमानसिंह से इस बारे में पूछताछ की। इस दौरान तीनों के बीच विवाद बढ़ गया।

विवाद के चलते कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते गुमानसिंह ने नेतलदेवी के सहयोग से तेजाराम की हत्या कर दी। बाद में शव को नौखड़ा-मालपुरा फांटा मार्ग के निकट हुकमाणियों का खांथा ढाणी क्षेत्र में स्थित एक टांके में डाल दिया गया। मामले के खुलासे में कांस्टेबल भरतकुमार और शंकरसिंह की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।

बाड़मेर में दो दिन से लापता युवक की टांके में मिली लाश, परिजनों ने पत्नी पर जताया हत्या का शक

ये भी पढ़ें
man found dead in tank

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव टांके में फेंका

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : 21 सालों से राहगीरों की प्यास बुझा रहा यह बुजुर्ग, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

Barmer Thanaram
बाड़मेर

Rajasthan Congress : ‘पूर्व सीएम से रामा-श्यामा बंद’, अशोक गहलोत से संबंध पर MLA हरीश चौधरी का बड़ा बयान, खोले राज 

Harish Choudhary Barmer Statement Ashok Gehlot Bhajan Lal Sharma Rajasthan Congress
बाड़मेर

Balotra Accident: चार बेटों की एक साथ उठी अर्थी, पिता को सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

Balotra Accident
बाड़मेर

बालोतरा: लूणी नदी क्षेत्र में सड़क बनाना पड़ा भारी, निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा शपथ-पत्र

Balotra,River Bed Construction Dispute
बाड़मेर

बालोतरा: मजदूरी पर निकले 4 सगे भाई, शाम को लौटने का वादा रह गया अधूरा, परिवार में पसरा मातम

Balotra Road Accident
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.