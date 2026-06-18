बाड़मेर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव टांके में फेंका

पुलिस के अनुसार, 4 जून को महेशाराम ने अपने भाई तेजाराम का शव टांके में मिलने की सूचना दी थी। इस पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के दौरान गुमान सिंह और नेतल देवी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। बाद में 15 जून को महेशाराम ने फिर रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उसके भाई तेजाराम की हत्या उसकी पत्नी नेतलदेवी, गुमानसिंह और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर की है। इस पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।