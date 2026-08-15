Rajasthan: स्वतंत्रता दिवस पर बॉर्डर पार कर भारत में घुसा पाकिस्तानी नागरिक, BSF ने हिरासत में लिया

बाड़मेर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाला मामला सामने आया। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने शनिवार सुबह गश्त के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में घुसने के बाद हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति सीमा पर लगी तारबंदी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया था। जवानों ने पहले उसे रुकने की चेतावनी दी और इसके बाद पकड़ लिया।