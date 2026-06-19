Rajasthan Weather Update : IMD का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार राजस्थान में मानसून 1 जुलाई तक नहीं पहुंच पाएगा। जबकि सामान्यतौर पर मानसून 20 जून तक राजस्थान में प्रवेश करता है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में मानसून की प्रगति का विवरण दिया गया है। इसमें 1 जुलाई तक मानसून की संभावित प्रगति दर्शाई गई है, जिसमें राजस्थान तक मानसून के पहुंचने का कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से मानसून की समग्र गति को लेकर परिस्थितियों को अनुकूल बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत के कृषि प्रधान राज्य राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की आशंका गहरा गई है।