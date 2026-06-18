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CM Bhajan Lal Decision : सीएम भजनलाल का महत्वपूर्ण फैसला, 50 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

CM Bhajan Lal Decision : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैम्पियनशिप और पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी प्रदान की है।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Jun 18, 2026

CM Bhajan Lal important decision 50 medal winning players got government jobs

CM Bhajan Lal Decision : राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

CM Bhajan Lal Decision : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैम्पियनशिप और पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने एवं इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नेशनल चैम्पियनशिप एवं पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त इन 50 खिलाड़ियों को जांच एवं परीक्षण उपरांत नियुक्ति के योग्य पाया गया है। मुख्यमंत्री ने इन 50 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। शीघ्र ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। न्यूज अपडेट हो रही है।

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Published on:

18 Jun 2026 02:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajan Lal Decision : सीएम भजनलाल का महत्वपूर्ण फैसला, 50 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

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