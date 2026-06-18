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Bharatpur : डीग के सीकरी में पुलिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा सहित कई नेता मौजूद, पुलिस अलर्ट

Bharatpur : डीग के सीकरी क्षेत्र के गांव बूड़ली में पुलिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा, जाहिदा खान, वाजिब अली समेत क्षेत्र के कई बड़े नेता मौजूद हैं।

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भरतपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Jun 18, 2026

Rajasthan Deeg Sikri Protest against police Rajendra Gudha Many leaders present alert

Bharatpur : डीग के सीकरी में विरोध-प्रदर्शन रोकती हुई पुलिस। फोटो पत्रिका

Bharatpur : डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के गांव बूड़ली में आज गुरुवार को पूर्व विधायक वाजिब अली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन शुरू किया। धरने में पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, जाहिदा खान समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल रहे। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद टूटे सामान को डीग जिला कलेक्टर कार्यालय ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पैदल मार्च कर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और प्रदर्शनकारियों को जिला कलेक्टर कार्यालय जाने से रोक रहे हैं। पूर्व विधायक वाजिब अली ने बताया कि पुलिस द्वारा गत दिनों एक परिवार के घर मे तोड़फोड़ और लूट की।

वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई भी ज्ञापन स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को डीग जिला मुख्यालय नहीं जाने दिया जाएगा।

जाने मामला क्या है?

राजस्थान के डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बूड़ली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को 15-16 जून देर रात पकड़ने गई थी। आरोपी अवैध हथियार रखने के मामले में फरार चल रहा था।। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रात करीब 12 बजे बूड़ली गांव में दबिश दी। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी के घरवाले और गांव के लोग जमा हो गए। आरोपी को पकड़ने से पहले ही भीड़ ने एक साथ पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिनमें से 5 पुलिस​कर्मियों की हालत गंभीर थी।

बुडली गांव का भट्टू अवैध हथियार का कारोबार करता है। गांव में दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपी भुट्टू से एक 12 बोर की बंदूक को जब्त की है। बताया जा रहा है​ कि इसके बाद गुस्साए पुलिस बल ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की। मामले में एसएचओ की ओर से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। खबर अपडेट हो रही है।

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Updated on:

18 Jun 2026 12:13 pm

Published on:

18 Jun 2026 12:10 pm

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