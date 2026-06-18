Bharatpur : डीग के सीकरी में पुलिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा सहित कई नेता मौजूद, पुलिस अलर्ट

Bharatpur : डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के गांव बूड़ली में आज गुरुवार को पूर्व विधायक वाजिब अली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन शुरू किया। धरने में पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, जाहिदा खान समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल रहे। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद टूटे सामान को डीग जिला कलेक्टर कार्यालय ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पैदल मार्च कर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और प्रदर्शनकारियों को जिला कलेक्टर कार्यालय जाने से रोक रहे हैं। पूर्व विधायक वाजिब अली ने बताया कि पुलिस द्वारा गत दिनों एक परिवार के घर मे तोड़फोड़ और लूट की।