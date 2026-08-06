Rajasthan Rain: भरतपुर-धौलपुर में मूसलाधार बारिश, शहर से गांव तक पानी-पानी, कई जगहों पर गिरे घर

भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में बारिश ने नगर पालिका के दावों की हकीकत सामने ला दी। कस्बे के बीच से गुजरने वाला मुख्य नाला लंबे समय से कूड़े और प्लास्टिक से अटा पड़ा था। बारिश शुरू होते ही पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई और नाले का पानी सड़कों पर फैल गया। कई इलाकों में जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। हालात बिगड़ने के बाद नगर पालिका ने जेसीबी मशीन लगाकर नाले की सफाई शुरू कराई, लेकिन तब तक कई इलाके जलमग्न हो चुके थे।