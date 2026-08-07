Bharatpur : आराधना गुर्जर हत्याकांड में महापंचायत का अल्टीमेटम, 15 तक आरोपियों को गिरफ्तार करे प्रशासन, नहीं तो आंदोलन

एक अन्य खबर अनुसार भरतपुर कोतवाली थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। पुलिस टीम ने चोरी के मामले में आरोपी मोहन सिंह (24 वर्ष) पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी कस्बा कुम्हेर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 मई को रंजीतनगर निवासी अनुराग पुत्र सतवीर सिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात उसके घर के बाहर से स्कूटी चोरी कर ले गए। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान हैड कांस्टेबल सतीश एवं पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी मोहन सिंह की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।