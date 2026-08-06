Jaipur : जयपुर के परकोटा क्षेत्र में तीन मंजिले मकान में 2 बड़ी दरारें, एक तरफ झुका, मकान मालिक को नोटिस जारी

Jaipur : जयपुर परकोटे और आसपास के क्षेत्र में जर्जर मकानों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में एक बहुत पुराना तीन मंजिला मकान एक तरफ झुक गया। बताया जा रहा है कि इस 30 गज में बने मकान के दो तरफ बड़ी दरारें आ गईं हैं। जिससे यह तीन मंजिला मकान इस बारिश के वक्त में खतरनाक हो गया है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस जर्जर मकान में करीब 40 से अधिक किरायेदार रहते हैं। जिन्हें समझाकर बाहर निकाला गया। यह तीन मंजिला मकान गलतागेट थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मस्जिद के पीछे 5 नीम कब्रिस्तान के पास मोहल्ला टिक्कीगरान में स्थिति है। वहीं नगर निगम को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने तत्परता दिखाते हुए मकान मालिक को नोटिस जारी किया है।