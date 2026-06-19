19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan ACB Trap : ‘खर्चा-पानी दो, तब फ़ाइल आगे बढ़ेगी’, पशुधन निरीक्षक 6 हज़ार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जयपुर नगर निगम के पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत ₹6000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्थान एसीबी (ACB) की बड़ी कार्रवाई, चिकन दुकान लाइसेंस के बदले मांगी थी रिश्वत।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jun 19, 2026

Jaipur JMC Livestock Inspector Surendra Kumawat Arrested Rajasthan ACB Trap

Jaipur JMC Livestock Inspector Surendra Kumawat Arrested

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर नगर निगम के पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत को ₹6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। यह कार्रवाई एक व्यवसाई की शिकायत पर पूरी तरह गोपनीय तरीके से जाल बिछाकर की गई। इस कार्रवाई के बाद से नगर निगम के संबंधित महकमों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है।

क्यों मांगी गई थी घूस?

एसीबी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर के एक शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह जयपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अपनी एक चिकन (मीट) की दुकान संचालित करना चाहता है, जिसके वैध संचालन के लिए उसे नगर निगम से आधिकारिक लाइसेंस की आवश्यकता थी।

इस चिकन की दुकान का लाइसेंस जारी करने और फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में नगर निगम के पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत ने परिवादी को परेशान करना शुरू किया और सीधे तौर पर घूस की मांग रख दी।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी सुरेंद्र कुमावत द्वारा शुरुआती तौर पर ज्यादा पैसों की डिमांड की गई थी, लेकिन परिवादी द्वारा असमर्थता जताने और काफी मोलभाव होने के बाद आखिरकार सौदा ₹6,000 की रिश्वत राशि पर तय हुआ। परिवादी रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए मामले की जानकारी सीधे एसीबी (ACB) को सौंप दी।

एएसपी महावीर सिंह की अगुवाई में सफल हुआ ऑपरेशन

शिकायत मिलने के बाद राजस्थान एसीबी की तकनीकी टीम ने नियमानुसार शिकायत का पूरी तरह से वेरिफिकेशन (सत्यापन) करवाया। सत्यापन के दौरान आरोपी पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि पूरी तरह से सही पाई गई। इसके तुरंत बाद घूसखोर अधिकारी को दबोचने के लिए एक विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया।

इस पूरी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) महावीर सिंह शेखावत ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला। एएसपी महावीर सिंह शेखावत की टीम ने पूरी रणनीति के तहत परिवादी को केमिकल लगे नोट देकर आरोपी सुरेंद्र कुमावत के पास भेजा। जैसे ही आरोपी ने वह ₹6000 की घूस की राशि अपने हाथ में ली, वैसे ही आसपास सादा कपड़ों में तैनात एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। यह पूरा सफल ऑपरेशन एसीबी के उप महानिरीक्षक (DIG) डॉ. रामेश्वर सिंह के कुशल सुपरविजन और सीधे निर्देशन में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

दफ्तर और आवासीय ठिकानों पर चल रही तलाशी

रंगे हाथों गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसीबी की टीम ने आरोपी सुरेंद्र कुमावत के हाथों को एक विशेष रासायनिक घोल से धुलवाया, जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया, जो कि घूस लेने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण माना जाता है। इसके बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और अग्रिम पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय लाया गया।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो आरोपी सुरेंद्र कुमावत से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अन्य विशेष टीमें आरोपी पशुधन निरीक्षक के नगर निगम स्थित दफ्तर के केबिन, उसके निवास स्थान और अन्य गुप्त संबंधित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस तलाशी का मुख्य उद्देश्य आरोपी द्वारा पूर्व में अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति, बैंक खातों के विवरण, लॉकर और अन्य संदिग्ध भूखंडों से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाना है। एसीबी ने आरोपी सुरेंद्र कुमावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट, IPS आनंद शर्मा सहित 24 पुलिसकर्मी बरी

ये भी पढ़ें
Kamlesh Prajapat Encounter Case Jodhpur Sessions Court IPS Anand Sharma Harish Choudhary

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jun 2026 03:38 pm

Published on:

19 Jun 2026 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan ACB Trap : ‘खर्चा-पानी दो, तब फ़ाइल आगे बढ़ेगी’, पशुधन निरीक्षक 6 हज़ार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेस-वे को लेकर किसानों ने जताया विरोध, कहा-‘जान देंगे, जमीन नहीं देंगे’

Rajasthan New Expressway
जयपुर

Rajasthan Transfer News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तबादलों से हटा बैन; 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

जयपुर के हुक्का-बार पर पुलिस का छापा, अलवर के BJP नेता जय आहूजा की पहले इसी रेस्टोरेंट में थी पार्टनरशिप

Jaipur Police Raid In Hookah Bar
जयपुर

Rajasthan Weather Update : IMD का येलो अलर्ट, 3 घंटे में राजस्थान के 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

Weather Update IMD yellow alert Today 3 hours Rajasthan 6 districts light moderate rain
जयपुर

International Yoga Day : राजस्थान विधानसभा में आज हुआ सामूहिक योग कार्यक्रम, स्पीकर बोले- एक दिन नहीं रोज करें

Rajasthan Assembly Mass yoga program today Speaker Vasudeva Devnani said do yoga daily
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.