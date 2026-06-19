Rajasthan ACB Trap : ‘खर्चा-पानी दो, तब फ़ाइल आगे बढ़ेगी’, पशुधन निरीक्षक 6 हज़ार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

वर्तमान स्थिति की बात करें तो आरोपी सुरेंद्र कुमावत से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अन्य विशेष टीमें आरोपी पशुधन निरीक्षक के नगर निगम स्थित दफ्तर के केबिन, उसके निवास स्थान और अन्य गुप्त संबंधित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस तलाशी का मुख्य उद्देश्य आरोपी द्वारा पूर्व में अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति, बैंक खातों के विवरण, लॉकर और अन्य संदिग्ध भूखंडों से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाना है। एसीबी ने आरोपी सुरेंद्र कुमावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।