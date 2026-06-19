Rajasthan Transfer News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तबादलों से हटा बैन; 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने तबादलों (ट्रांसफर) पर लगा प्रतिबंध (बैन) हटा दिया है। यह छूट एक पखवाड़े यानी 5 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा सकेंगी।
ट्रांसफर से बैन केवल सीमित समय के लिए हटाया गया है। कर्मचारी 5 जुलाई तक अपने तबादले करवा सकेंगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों के तबादलों के अलावा शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर रोक जारी रहेगी। यानी चिकित्सा विभाग में फिलहाल कोई ट्रांसफर नहीं होंगे।
लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छा मौका है। लेकिन उन्हें 5 जुलाई की समय-सीमा के भीतर ही अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बताते चलें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, बीमार कर्मचारी (कैंसर, दिमाग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फेफड़े, किडनी की बीमारी से ग्रसित) को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश सरकारी कर्मचारी के अलावा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा।
…खबर में अपडेट जारी है
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग