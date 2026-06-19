Rajasthan Transfer News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तबादलों से हटा बैन; 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

ट्रांसफर से बैन केवल सीमित समय के लिए हटाया गया है। कर्मचारी 5 जुलाई तक अपने तबादले करवा सकेंगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों के तबादलों के अलावा शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर रोक जारी रहेगी। यानी चिकित्सा विभाग में फिलहाल कोई ट्रांसफर नहीं होंगे।