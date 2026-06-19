बाड़मेर: पानी की बर्बादी पर सवाल पूछा तो बौखलाए नगर परिषद आयुक्त, झपट्टा मारकर छीनने लगे मोबाइल, DM ने लगाई फटकार

Barmer Commissioner Mobile Snatching Attempt: बाड़मेर: रेगिस्तान के जिस बाड़मेर शहर में लोगों के लिए बूंद-बूंद पानी महत्वपूर्ण है। वहां शहर की व्यवस्था संभालने वाली नगर परिषद खुद पानी की सरेआम बर्बादी कर रही है। गुरुवार को जब इस घोर लापरवाही पर ‘पत्रिका’ ने सवाल पूछा, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए नगर परिषद आयुक्त भगवत सिंह परमार तानाशाही पर उतर आए।