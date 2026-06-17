जोधपुर का युवक पाकिस्तानी नंबरों पर करता था कॉल, सेकंड ईयर का निकला स्टूडेंट, अलवर की होटल में ठहरा हुआ था

घटना रविवार दोपहर की है जब ईटाराणा सैन्य छावनी क्षेत्र में एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों के दौरान देखा गया। इस दौरान वह एक छात्रा से बातचीत कर रहा था और आसपास काफी देर तक रुककर सामान्य से अलग व्यवहार करता नजर आया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सेना और आर्मी इंटेलिजेंस ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। बाद में मोबाइल जांच के दौरान पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क की जानकारी सामने आने पर मामला और गंभीर हो गया। उसके सोशल मीडिया और कॉल डिटेल्स की भी प्रारंभिक जांच शुरू की गई। जिसके बाद अब कई खुलासे होंगे।