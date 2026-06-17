Alwar: प्रेम विवाह के बाद कोर्ट में पेशी से पहले युवक पर हमला, लाठी-डंडों से तोड़े दोनों पैर

राजस्थान के अलवर में प्रेम विवाह (Love Marriage) का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर कोर्ट में पेशी से ठीक पहले उसकी पत्नी के घरवालों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में युवक के दोनों पैर टूट गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना अलवर के अरावली विहार थाना इलाके की है। घायल युवक तेज प्रकाश सैनी मूल रूप से गंज खेरली के गारू गांव का रहने वाला है और फिलहाल अलवर के शास्त्री नगर में रहकर टाइल्स-पत्थर लगाने का काम करता है।



तेज प्रकाश ने बताया कि उसने अक्टूबर 2025 में अपने ही समाज की एक लड़की से प्रेम विवाह (Court Marriage) किया था। लड़की के घरवाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। शादी के बाद से ही यह मामला अदालत में चल रहा है। इस मामले में आगामी 19 तारीख को कोर्ट में दोनों पक्षों की पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ससुराल वालों ने युवक को रास्ते में घेर लिया।