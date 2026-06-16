Alwar News: अलवर में प्रभारी सचिव ने शिविर का लिया फीडबैक, मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे

दूसरी तरफ, अलवर शहर के नगर निगम कार्यालय में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने लाभार्थियों को उनके मकानों के पट्टे वितरित किए। पट्टा वितरण के दौरान मंत्री का एक अलग ही रूप देखने को मिला।



मंत्री संजय शर्मा ने शिविर में आए आम लोगों से बिल्कुल देसी और ठेठ अंदाज में बातचीत की। उन्होंने लोगों से हंसी-मजाक करते हुए उन्हें सलाह दी कि पट्टा मिलने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) जरूर करवा लें। उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से बुजुर्गों और महिलाओं को आगे की सरकारी प्रक्रिया भी समझाई। मंत्री के इस अपनेपन वाले व्यवहार की वहां मौजूद लोगों ने काफी तारीफ की।