16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: अलवर में प्रभारी सचिव ने शिविर का लिया फीडबैक, मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे

अलवर जिले में आम जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ के केसरोली गांव में जिला प्रभारी सचिव रवि जैन और कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने व्यवस्थाएं जांची, तो वहीं नगर निगम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने देसी अंदाज में लोगों को पट्टे बांटे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 16, 2026

shahari seva shivir

निगम कार्यालय में शहरी सेवा शिविर (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में आम लोगों की समस्याओं के तुरंत निपटारे और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जिला प्रभारी सचिव और स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन रामगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत केसरोली पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव रवि जैन ने शिविर में लगे अलग-अलग विभागों के स्टॉल्स का दौरा किया।

विभिन्न योजनाओं के चेक सौंपे

उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिलने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी देरी के और बेहद सुगमता से पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला भी मौजूद रहीं। अधिकारियों ने शिविर में आए कई लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के चेक और जरूरी दस्तावेज सौंपे, जिससे ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे।


मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे

दूसरी तरफ, अलवर शहर के नगर निगम कार्यालय में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने लाभार्थियों को उनके मकानों के पट्टे वितरित किए। पट्टा वितरण के दौरान मंत्री का एक अलग ही रूप देखने को मिला।

मंत्री संजय शर्मा ने शिविर में आए आम लोगों से बिल्कुल देसी और ठेठ अंदाज में बातचीत की। उन्होंने लोगों से हंसी-मजाक करते हुए उन्हें सलाह दी कि पट्टा मिलने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) जरूर करवा लें। उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से बुजुर्गों और महिलाओं को आगे की सरकारी प्रक्रिया भी समझाई। मंत्री के इस अपनेपन वाले व्यवहार की वहां मौजूद लोगों ने काफी तारीफ की।


शहरी सेवा शिविर का उठाएं लाभ

इस मौके पर नगर निगम आयुक्त ने भी शहर वासियों से अपील की कि वे इन शहरी शिविरों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी पट्टे या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में आएं ताकि उनके काम को तुरंत पूरा किया जा सके। इन शिविरों से अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिल रही है।

Alwar News: इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी मैदान का काम ठप, खिलाड़ी परेशान

ये भी पढ़ें
alwar indira gandhi stadium

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अलवर में प्रभारी सचिव ने शिविर का लिया फीडबैक, मंत्री संजय शर्मा ने बांटे पट्टे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train Alert: जयपुर-अजमेर रूट पर मेगा ब्लॉक, इस दिन रहेंगी ये ट्रेनें रद्द व डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

railway news
अलवर

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रेलर से टकराई टूरिस्ट बस, 10 यात्री घायल

delhi mumbai expressway
अलवर

Alwar News: अलवर में श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकली कलश यात्रा, 500 महिलाओं ने बिखेरे श्रद्धा के रंग

bhagwat katha
अलवर

Alwar News: इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और हॉकी मैदान का काम ठप, खिलाड़ी परेशान

alwar indira gandhi stadium
अलवर

Weather Update: अचानक बदला मौसम: बहरोड़ में धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, जानें आगे का हाल

Weather Update
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.