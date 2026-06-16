Train Alert: जयपुर-अजमेर रूट पर मेगा ब्लॉक, इस दिन रहेंगी ये ट्रेनें रद्द व डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

इसके अलावा 25 अक्टूबर को मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस (19617) अपने तय समय से 2 घंटे 10 मिनट की देरी से रवाना होगी। वहीं, अजमेर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (12983) भी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से छूटेगी। इसके साथ ही बरेली-भुज एक्सप्रेस (14321) को रास्ते में 10 मिनट रोककर (रेगुलेट) चलाया जाएगा। रेलवे ने आम जनता और यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए घर से निकलने से पहले रेलवे हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक एनटीईएस (NTES) ऐप पर अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस जरूर चेक कर लें।