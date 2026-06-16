Alwar News: अलवर में श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकली कलश यात्रा, 500 महिलाओं ने बिखेरे श्रद्धा के रंग

अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में आज से सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आगाज हो गया है। चेतन एन्क्लेव के पास स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में यह कथा आज से शुरू होकर 22 जून तक चलेगी। शहर में आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई।



यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। कथा आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कलश यात्रा के साथ ही कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आगामी दिनों में कथा वाचन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और धर्म, भक्ति व संस्कारों का संदेश श्रद्धालुओं को दिया जाएगा।