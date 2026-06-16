Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रेलर से टकराई टूरिस्ट बस, 10 यात्री घायल

अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में रामजी लाल (45 वर्ष), आठ साल की मासूम बच्ची उर्वशी, कमला देवी, महावीर, सुशीला, हरिनारायण और कंचन कुमावत (47 वर्ष) शामिल हैं। ये सभी घायल यात्री जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर लगे जाम को खुलवाने के लिए हाईवे अथॉरिटी और संबंधित एजेंसियों की टीम तुरंत मौके पर एक्टिव हुई।



दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात व्यवस्था को फिर से सुचारु रूप से चालू कराया गया। बड़ौदामेव पुलिस इस पूरे मामले की जांच और और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर वाहन चालकों से अपील की है कि वे थकान या नींद आने की स्थिति में गाड़ी चलाने से बचें।