राजस्थान में 86KM लंबे सुपर एक्सप्रेस-वे से बदलेगी तस्वीर, 45 मिनट में पूरा होगा कोटपूतली से अलवर का सफर

यह एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के लिए विकास की नई राह खोलेगा और औद्योगिक, व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मार्ग सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़कर क्षेत्र को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से जोड़ेगा। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में 40 किलोमीटर और दूसरे चरण में 46 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया जाएगा। एनएचएआई के ठेकेदार द्वारा पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 16 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।