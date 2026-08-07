7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar News: छात्रसंघ चुनाव को लेकर ABVP का प्रदर्शन

अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और छात्रहित से जुड़ी पांच प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 07, 2026

abvp protest

ABVP का प्रदर्शन (फोटो - पत्रिका)

छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय इकाई ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद परिषद के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने और छात्रहित से जुड़ी पंचसूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उनका कहना था कि छात्रसंघ के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं उठाने और उनके समाधान के लिए मंच मिलता है। ऐसे में लंबे समय से चुनाव नहीं होने से छात्रों की आवाज कमजोर हो रही है।

आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा

जिला संयोजक विजय यादव ने कहा कि राज्य सरकार को बिना देरी किए छात्रसंघ चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिषद लगातार छात्रहित के मुद्दों को उठाती रही है और इस बार भी पंचसूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इन मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाकर जल्द सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसके लिए अलवर जिले के अन्य महाविद्यालयों में भी छात्र-छात्राओं को जोड़कर चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना

प्रदर्शन के दौरान कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। ज्ञापन कार्यक्रम में इकाई अध्यक्ष शुभम सोनी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रिंस अत्रि, अजय पंडित, अजय जाट, यश, बलवंत वर्मा, शाहरुख सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में छात्रसंघ चुनाव जल्द कराने और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई। कॉलेज परिसर में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचाना है। अब विद्यार्थियों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी मांगों पर प्रशासन और सरकार क्या निर्णय लेते हैं। गौरतलब है कि प्रदेशभर में स्टूडेंट्स चुनाव को लेकर लगातार आंदोलन कर रहें है। छात्रों ने जल्द चुनावों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।

Alwar: छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स 

ये भी पढ़ें
alwar student

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 04:59 pm

Published on:

07 Aug 2026 04:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: छात्रसंघ चुनाव को लेकर ABVP का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर में झमाझम बारिश: गरबाजी और किशन कुंड का झरना बहा, लोगों की उमड़ी भीड़

garbaji
अलवर

Alwar: डाकघर में ₹30 में मिल रहा गंगाजल, रक्षाबंधन के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे भी शुरू

post office gangajal waterproof rakhi
अलवर

Alwar: 11 साल बाद अलवर में यहां नर्सिंग कॉलेज शुरू होने की तैयारी, निरीक्षण पूरा 

Alwar Nursing College
अलवर

Alwar: निकाय चुनाव; जयपुर से आईं 650 EVM, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

rajasthan local body elections
अलवर

Alwar: अलवर के किशन कुंड में चला झरना, बारिश के बाद परिवार संग घूमने पहुंचे लोग

alwar kishan kund waterfall
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.