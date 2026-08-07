Alwar News: छात्रसंघ चुनाव को लेकर ABVP का प्रदर्शन

जिला संयोजक विजय यादव ने कहा कि राज्य सरकार को बिना देरी किए छात्रसंघ चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिषद लगातार छात्रहित के मुद्दों को उठाती रही है और इस बार भी पंचसूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इन मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाकर जल्द सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।



परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसके लिए अलवर जिले के अन्य महाविद्यालयों में भी छात्र-छात्राओं को जोड़कर चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।