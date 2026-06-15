Kishangarh: किशनगढ़बास में पेट्रोल पंप से ट्रेलर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

किशनगढ़बास में वाहन चोर गिरोह ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वाहन चोरी की यह घटना खानपुर मेवान के यूके फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) पर घटित हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को चोरों का एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। 10 जून की रात करीब 2 बजे एक संदेहास्पद काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है।



स्कॉर्पियो से उतरे अज्ञात बदमाशों ने पलक झपकते ही वहां खड़े भारी-भरकम ट्रेलर का लॉक तोड़ा और उसे लेकर रफूचक्कर हो गए। फुटेज में चोरों की पूरी गतिविधि साफ नजर आ रही है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि इस वारदात के पीछे किसी बड़े और संगठित अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का हाथ हो सकता है।