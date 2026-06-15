15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Kishangarh: किशनगढ़बास में पेट्रोल पंप से ट्रेलर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

किशनगढ़बास के खानपुर मेवान स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रेलर को चोर चोरी कर ले गए। यह पूरी वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 15, 2026

kishangarh

सीसीटीवी फुटेज

किशनगढ़बास में वाहन चोर गिरोह ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वाहन चोरी की यह घटना खानपुर मेवान के यूके फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) पर घटित हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को चोरों का एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। 10 जून की रात करीब 2 बजे एक संदेहास्पद काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है।

स्कॉर्पियो से उतरे अज्ञात बदमाशों ने पलक झपकते ही वहां खड़े भारी-भरकम ट्रेलर का लॉक तोड़ा और उसे लेकर रफूचक्कर हो गए। फुटेज में चोरों की पूरी गतिविधि साफ नजर आ रही है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि इस वारदात के पीछे किसी बड़े और संगठित अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का हाथ हो सकता है।

सेल्समैन को चाबी सौंपकर घर गया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम दोगड़ा के रहने वाले पीड़ित गाड़ी चालक समसू खान ने 9 जून को अपना यह टाटा सिग्ना ट्रेलर पेट्रोल पंप पर सुरक्षित खड़ा किया था। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी को अच्छी तरह लॉक किया और उसकी चाबी वहां काम करने वाले सेल्समैन विजय को दे दी, ताकि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को आगे-पीछे किया जा सके। इसके बाद समसू अपने घर चले गए। दो दिन बाद यानी 11 जून की सुबह जब वे वापस पंप पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ट्रेलर अपनी जगह से गायब था।


कागजात भी गाड़ी के साथ हुए पार, जांच में जुटी पुलिस

हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद से पेट्रोल पंप का सेल्समैन विजय भी मौके पर मौजूद नहीं मिला। ट्रेलर के न मिलने पर पंप संचालक के बेटे इमरान ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पीड़ित समसू खान ने बताया कि गाड़ी की चाबी तो सेल्समैन के पास ही थी, लेकिन ट्रेलर के अंदर गाड़ी के सभी जरूरी और असली दस्तावेज रखे हुए थे, जो गाड़ी के साथ ही चोरी चले गए।


आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन करने के बाद जब गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा, तो पीड़ित ने 13 जून को किशनगढ़बास थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें अब सीसीटीवी फुटेज में दिख रही काली स्कॉर्पियो के नंबर और बदमाशों के हुलिए के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

Shahari Seva Shivir: सिर्फ 2 कागज और मिल जाएगा पट्टा, जानें 69ए का नया नियम

ये भी पढ़ें
shahari seva shivir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jun 2026 03:09 pm

Published on:

15 Jun 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Kishangarh: किशनगढ़बास में पेट्रोल पंप से ट्रेलर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 86KM लंबे सुपर एक्सप्रेस-वे से बदलेगी तस्वीर, 45 मिनट में पूरा होगा कोटपूतली से अलवर का सफर

Paniyala-Barodamev Super Expressway
अलवर

Alwar: अलवर से मालाखेड़ा जाना हो, तब भी बसवा तक का टोल… लोगों में भारी आक्रोश

alwar malakheda mahua
अलवर

Rajasthan Mining News: राजस्थान की 250 से अधिक खानों का सीमा विवाद होगा खत्म, नई SOP जारी

rajasthan mining boundary
अलवर

Sumit Arora interview: फिल्म व नाट्य अभिनेता सुमित अरोड़ा से पत्रिका की बातचीत

sumit arora
अलवर

Alwar: आग लगी तो कैसे बचेंगे मरीज… जिले के 114 सरकारी अस्पतालों में 92 के पास फायर एनओसी नहीं

fire equipment
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.