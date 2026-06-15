Alwar: अलवर से मालाखेड़ा जाना हो, तब भी बसवा तक का टोल… लोगों में भारी आक्रोश

स्थानीय निवासियों के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले हजारों वाहन चालक रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। कई लोगों के घर टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर की यात्रा के लिए भी उन्हें करीब 70 रुपए तक एक तरफ का शुल्क देना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि दूरी के हिसाब से यह शुल्क 25 से 30 रुपए होना चाहिए।



ग्रामीणों और नियमित यात्रियों का आरोप है कि इस व्यवस्था से उनके मासिक खर्च में काफी बढ़ोतरी हो रही है। लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से स्थानीय यात्रियों को राहत देने तथा टोल शुल्क में दूरी के अनुसार संशोधन करने की मांग उठाई है।