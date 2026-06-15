Rajasthan Mining News: राजस्थान की 250 से अधिक खानों का सीमा विवाद होगा खत्म, नई SOP जारी

इस पेचीदा समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने जो नई एसओपी बनाई है, उसके तहत खान और फॉरेस्ट लैंड (वन भूमि) के बीच आने वाले अंतर को आपसी तालमेल से घटाते हुए नई सीमाएं तय की जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि नाप-जोख के दौरान अगर किसी खान की जमीन कम या ज्यादा निकलती है, तो उसे जबरन लागू नहीं किया जाएगा।



जमीन को कम तभी माना जाएगा जब लीज होल्डर (खान संचालक) इसके लिए अपनी लिखित सहमति देगा। इस फॉर्मूले से वन विभाग को भी अपने हिस्से की पूरी जमीन मिल जाएगी और खान मालिकों का रुका हुआ संचालन भी दोबारा शुरू हो सकेगा।