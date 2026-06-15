Alwar: आग लगी तो कैसे बचेंगे मरीज… जिले के 114 सरकारी अस्पतालों में 92 के पास फायर एनओसी नहीं

रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पताल और जिले के दोनों उप जिला अस्पतालों ने फायर सुरक्षा मानकों की पालना करते हुए फायर एनओसी प्राप्त कर रखी है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) इस मामले में काफी पीछे हैं। जिले के 76 पीएचसी में से केवल 11 केंद्रों के पास फायर एनओसी है, जबकि 65 पीएचसी बिना इस अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणन के संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार 25 सीएचसी में से केवल 8 केंद्रों ने फायर एनओसी प्राप्त की है, जबकि 17 केंद्र अब भी इससे वंचित हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) की है। जिले के सभी 8 यूपीएचसी बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा एक सैटेलाइट अस्पताल, एक यूसीएचसी और अन्य श्रेणी के स्वास्थ्य संस्थानों के पास भी फायर एनओसी नहीं है।