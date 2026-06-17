जयपुर पटाखा फैक्ट्री हादसा: 8 मौतों का गुनहगार कयूम खान गिरफ्तार, दिल्ली से अलीगढ़ तक भागता रहा आरोपी

मंगलवार को जब आरोपी कयूम अलीगढ़ से वापस जयपुर की तरफ लौट रहा था, तब पुलिस को मुखबिर से उसकी सटीक लोकेशन की सूचना मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाई और उसे भरतपुर से जयपुर की ओर आते समय आगरा रोड पर दबोच लिया। पुलिस अब कयूम को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल उसके अन्य सहयोगियों और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।