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जयपुर पटाखा फैक्ट्री हादसा: 8 मौतों का गुनहगार कयूम खान गिरफ्तार, दिल्ली से अलीगढ़ तक भागता रहा आरोपी

Qayoom Khan Arrested: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई भीषण आगजनी, जिसमें आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसके मुख्य आरोपी कयूम खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे ने न केवल कई परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि अवैध कारोबार और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jun 17, 2026

Qayoom Khan Arrested

Qayoom Khan Arrested (Patrika Photo)

Jaipur Firecracker Factory Blast Update: जयपुर: खोह नागोरियान क्षेत्र की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके और आगजनी के मुख्य आरोपी कयूम खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की जान चली गई थी और कई परिवार पूरी तरह उजाड़ हो गए थे। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीमों ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद आगरा रोड से दबोचा है।

दिल्ली और अलीगढ़ में काट रहा था फरारी

9 जून को करीम नगर-बी तलाई स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई थी। आग के बाद वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने आठ लोगों की जान ले ली। जांच में सामने आया कि यह फैक्ट्री पूरी तरह गैरकानूनी तरीके से बिना किसी अनुमति के चलाई जा रही थी।

हादसे के बाद राक्ष्या की ढाणी निवासी मुख्य आरोपी कयूम खान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार दबिश दी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए दिल्ली होते हुए अलीगढ़ भाग गया था।

मुखबिर की सूचना पर आगरा रोड से पकड़ा

मंगलवार को जब आरोपी कयूम अलीगढ़ से वापस जयपुर की तरफ लौट रहा था, तब पुलिस को मुखबिर से उसकी सटीक लोकेशन की सूचना मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाई और उसे भरतपुर से जयपुर की ओर आते समय आगरा रोड पर दबोच लिया। पुलिस अब कयूम को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल उसके अन्य सहयोगियों और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

हादसे के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन

इस दर्दनाक दुखांतिका के बाद प्रशासन और पुलिस की नींद टूटी। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर डोर-टू-डोर सर्वे और सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच टीमों ने करीब 200 मकानों और कई कॉलोनियों को खंगाला।

इस अभियान के दौरान लक्ष्मी नगर कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे नकली पनीर के एक बड़े गोदाम का भी पर्दाफाश हुआ, जहां से करीब 260 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र में चल रही 30 से अधिक अवैध फैक्ट्रियों, गोदामों और कबाड़ इकाइयों को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है।

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Published on:

17 Jun 2026 07:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर पटाखा फैक्ट्री हादसा: 8 मौतों का गुनहगार कयूम खान गिरफ्तार, दिल्ली से अलीगढ़ तक भागता रहा आरोपी

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