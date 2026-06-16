Rajasthan Success Story: 6 बार असफलताओं के बाद मिली सफलता, जालोर के पहले भारतीय सेना अधिकारी बने प्रीतम सिंह

प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वे लगातार अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। प्रीतम सिंह का मानना है कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। उनकी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने परिजनों खासकर पिता को दिया। वह ही उसको हमेशा मोटीवेट करते थे।