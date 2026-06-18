Indian Railways: भीनमाल रेलवे स्टेशन को मिला हेरिटेज लुक, अब बनेगा नया प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज

वहीं दूसरी तरफ अजमेर रेलवे के डीआरएम राजू भूतड़ा ने सोजत रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने अधिकारियों को काम समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्टेशन का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका की ओर से रेलवे ग्राउंड में गंदे नाले का पानी छोड़े जाने से फैल रही गदंगी की शिकायत की, इस पर अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया।