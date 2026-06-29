Udaipur: महिला ने युवक को मिलने बुलाया और भाई से कहकर करवा दी हत्या, सालभर से चल रहा था प्रेम-प्रसंग, 2 आरोपी गिरफ्तार

भोली कैलाशपुरी के जंगल में बकरियां चराती है वहीं माइंस में हिम्मत सिंह डंपर चालक था। करीब 13 साल पहले दोनों की पहचान हुई। भोली के पीहर पक्ष ने हिम्मत सिंह से रिश्ता तोड़ने को कहा और भोली भी हिम्मत सिंह से परेशान हो चुकी थी। साजिश रचकर 26 जून को हिम्मत सिंह को कॉल करके बुलाया और उसके आते ही अपने भाई ललित को सूचना दे दी। ललित अपने साथी मदन, सुन्दर, अजय गमेती, रूपलाल और जीतू के साथ तैयारी में थे। हिम्मत सिंह के आते ही ललित और अन्य ने हमला कर दिया। फिर पेसिफिक अस्पताल के पीछे जंगल में ले जाकर पीटा, जिससे हिम्मत सिंह की मौत हो गई।