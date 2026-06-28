उदयपुर: चोरों के निशाने पर सविना फल-सब्जी मंडी, दो माह में 6 दुकानों के ताले टूटे,

करीब 11 बीघा क्षेत्र में फैली इस फल-सब्जी मंडी में 95 दुकानें और 71 प्लेटफॉर्म हैं। प्रतिदिन यहां हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। थोक कारोबार रात 2 बजे से शुरू होकर सुबह तक चलता है, जबकि खुदरा कारोबार सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होता है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। मंडी के तीनों प्रवेश द्वार रातभर खुले रहते हैं और वाहनों का लगातार आवागमन बना रहता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रात में मंडी परिसर में एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहता।