उदयपुर डेयरी: सालभर टैंकर घाटे में दौड़े या कहीं और से की भरपाई?, सभी सरेंडर

पत्रिका ने जब पुराने टेंडर में काम करने वाले टैंकर संचालकों से बातचीत की तो अधिकांश ने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ संचालकों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर स्वीकार किया कि कम दर पर काम करना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा था। उनका कहना था कि अनुबंध के बीच में काम छोड़ने पर अमानत राशि जब्त होने का खतरा था। इसलिए मजबूरी में पूरे कार्यकाल तक परिवहन करना पड़ा। अनुबंध समाप्त होते ही सभी ने नई शर्तों के अनुसार काम करने का निर्णय लिया।