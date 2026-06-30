उदयपुर : हरियाली बढ़ाने की जुगत, शहरों के प्रमुख मार्गों पर रोपेंगे 12 फीट ऊंचे पौधे

डीएलबी के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को वर्षा ऋतु में अधिकतम पौधरोपण सुनिश्चित करना होगा। प्रमुख सड़कों के किनारे बड़े और विकसित पौधे लगाए जाएंगे ताकि कम समय में हरियाली विकसित हो सके और शहरों का सौंदर्य बढ़ने के साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिले। इसके अलावा सभी सार्वजनिक पार्कों में नियमित सफाई, घास एवं पुष्पीय पौधों का रख-रखाव, बंद पड़े फव्वारों को पुनः चालू करना और उनका नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्कों में सुझाव पुस्तिका रखने के भी आदेश दिए गए हैं, जिससे नागरिक अपनी समस्याएं और सुझाव दर्ज करा सकें। सभी निकायों को किए गए कार्यों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी।