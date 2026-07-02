Rajasthan Schools : राजस्थान के 24 हजार सरकारी स्कूलों में चपरासी नहीं, शिक्षक बने Peons! कब होगी भर्ती?

उदयपुर जिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 16 ब्लॉक में 2920 सरकारी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1641 प्राथमिक, 540 उच्च प्राथमिक, 739 वरिष्ठ माध्यमिक तथा 108 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे विद्यालयों की है जहां स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव में विद्यालय खुलने बंद होने, कक्षाओं की सफाई, पेयजल व्यवस्था, अभिलेख लाने-ले जाने, परिसर की देखरेख सहित कई कार्य शिक्षकों को स्वयं करने पड़ते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक समय प्रभावित होता है।