उदयपुर : पहली बार मोबाइल पर स्थानीय भाषा में मिलने लगा आपदा का रियल टाइम अलर्ट

मानसून भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। यह सामान्यतः जून से सितंबर तक रहता है और देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लेकर आता है। मानसून से किसानों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई और अच्छी पैदावार वर्षा पर निर्भर करती है। पर्याप्त बारिश से जलाशय, नदियां और भूजल स्तर भी भर जाते हैं, जिससे पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। हालांकि, अत्यधिक वर्षा से बाढ़, भूस्खलन, जलभराव और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में सतर्क रहना आवश्यक है। मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना, अनावश्यक यात्रा से बचना और सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। सरकार और प्रशासन भी राहत एवं बचाव की तैयारियां पहले से करते हैं। संतुलित और समय पर होने वाला मानसून देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।