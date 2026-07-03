उदयपुर : मर्ज से ज्यादा दवा का दर्द…लंबी कतार, बढ़ता इंतजार…मरीज-परिजन लाचार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लंबे समय से लाइन में खड़े मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों की पर्चियां लेकर उन्हें सीधे दवा उपलब्ध कराई गई। यह देखकर मरीजों और उनके परिजन ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कुछ लोगों को विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है।आरोप है कि विरोध दर्ज कराने पर संबंधित कर्मचारियों ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय नाराजगी जताई। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कहा गया कि विरोध करने से दवा मिलने में और अधिक समय लगेगा। शिकायत की बात कहने पर भी कर्मचारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। इससे कतार में खड़े अन्य मरीजों का भी आक्रोश बढ़ गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।