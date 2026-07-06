उदयपुर में पार्किंग की दरें तय, गाड़ियों के 10 रुपए, दोपहिया के लिए 5 रुपए/घंटा

उदयपुर. शहर के व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल मुखर्जी चौक सब्जी मंडी और उसके आसपास के इलाके में आखिरकार लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल गई है। लंबे समय से सड़क पर हो रहे व्यवसाय को हटाने के साथ ही पार्किंग व्यवस्था शुरू करने से लोगों को राहत मिलने लगी है। निगम की इस सख्ती के बाद मंडी क्षेत्र में यातायात सुचारू हो गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नगर निगम ने पार्किंग शुल्क भी न्यूनतम रखा है। चार पहिया वाहन के लिए 10 रुपए प्रति घंटा तथा दोपहिया के लिए 5 रुपए प्रति घंटा शुल्क तय किया गया है। पार्किंग संचालन और व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी को सौंपी गई है।