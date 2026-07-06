उदयपुर : ‘वन हेल्थ’ से टूटेगी संक्रमण की श्रृंखला, पशु-मानव मिलकर रोकेंगे खतरा

उदयपुर. पशुओं से इंसानों में फैलने वाले संक्रामक रोगों को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि समय पर जागरूकता, नियमित टीकाकरण और वन हेल्थ मॉडल को अपनाकर इन बीमारियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा यदि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़कर काम किया जाए तो रेबीज, ब्रुसेलोसिस, बर्ड फ्लू और अन्य जूनोटिक रोगों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है।