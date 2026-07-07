राजस्थान के शिल्पकार का कमाल: 1 सेंटीमीटर में बनाया भगवान जगन्नाथ का सोने-चांदी का सबसे छोटा रथ, पुरी को करेंगे भेंट

1 सेंटीमीटर में बनाया भगवान जगन्नाथ का सबसे छोटा रथ (पत्रिका फोटो)
World Smallest Jagannath Rath: उदयपुर: अंतरराष्ट्रीय शिल्पकार और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. इकबाल सक्का ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के पावन अवसर पर एक अनोखा कीर्तिमान रचा है। उन्होंने सोने और चांदी का उपयोग करके महज 1×1 सेंटीमीटर आकार का एक अद्भुत जगन्नाथ रथ तैयार किया है। डॉ. सक्का का दावा है कि यह सोने-चांदी से निर्मित दुनिया का सबसे छोटा जगन्नाथ रथ है। इस अनोखी कलाकृति को वे ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को भेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को पत्र भी लिखा है।
इस सूक्ष्म रथ को बेहद बारीकी और कुशलता के साथ तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
आकार: रथ का कुल आकार केवल 1×1 सेंटीमीटर है।
बनावट: इसमें चांदी का एक छोटा सा मंदिर, एक मिलीमीटर का कलश और 'ॐ' अंकित केसरिया ध्वज बनाया गया है।
प्रतिमा: रथ के भीतर सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ की चांदी की प्रतिमा स्थापित है, जो मूंग के दाने से भी छोटी है। इस प्रतिमा को केवल लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है।
पूरक कलाकृति: रथ के साथ खींचने के लिए एक सेंटीमीटर का चांदी का घोड़ा भी बनाया गया है।
डॉ. सक्का के अनुसार, इस सूक्ष्म रथ को बनाने में 7 ग्राम चांदी और 300 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसे पूरी तरह तैयार करने में उन्हें 36 घंटे का समय लगा।
डॉ. इकबाल सक्का ने बताया कि इस कलाकृति को बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देना है। रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज सबसे छोटा जगन्नाथ रथ 3×2 सेंटीमीटर का था। अब 1×1 सेंटीमीटर का यह रथ बनाकर उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा पेश किया है। अपनी इस अद्भुत लघु कला के दम पर डॉ. सक्का अब तक 211 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।
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