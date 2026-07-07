राजस्थान के शिल्पकार का कमाल: 1 सेंटीमीटर में बनाया भगवान जगन्नाथ का सोने-चांदी का सबसे छोटा रथ, पुरी को करेंगे भेंट

इस सूक्ष्म रथ को बेहद बारीकी और कुशलता के साथ तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

आकार: रथ का कुल आकार केवल 1×1 सेंटीमीटर है।

बनावट: इसमें चांदी का एक छोटा सा मंदिर, एक मिलीमीटर का कलश और 'ॐ' अंकित केसरिया ध्वज बनाया गया है।

प्रतिमा: रथ के भीतर सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ की चांदी की प्रतिमा स्थापित है, जो मूंग के दाने से भी छोटी है। इस प्रतिमा को केवल लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है।

पूरक कलाकृति: रथ के साथ खींचने के लिए एक सेंटीमीटर का चांदी का घोड़ा भी बनाया गया है।