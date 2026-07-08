Rajasthan Roadways: ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फेल राजस्थान रोडवेज? यात्रियों को हर दिन उठानी पड़ रही परेशानी

रोडवेज की ओर से मोबाइल के जरिये टिकट बुक करने के लिए ऐप उपलब्ध कराया गया है, लेकिन यह ऐप अक्सर काम नहीं करता। इससे टिकट बुक करना यात्रियों के लिए कठिन हो गया है। बताया जाता है कि यह ऐप केवल तेज इंटरनेट स्पीड पर ही सही तरीके से संचालित होता है। उदयपुर से संचालित लंबी दूरी की बसों में यात्रा करने वाले लोग ऐप और अन्य माध्यमों से टिकट बुक कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उन्हें बार-बार बस स्टैंड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।