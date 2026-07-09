उदयपुर : रथयात्रा की तैयारियां तेज, घर-घर सजेंगी 11 हजार पताकाएं

गंगूकुंड स्थित इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर में भी तैयारियां पूरे उत्साह के साथ जारी हैं। मंदिर अध्यक्ष मायापुर वासी प्रभु ने बताया कि एक माह पहले विभिन्न समितियों का गठन कर तैयारियां शुरू कर दी थीं। रथ का नवीनीकरण हो रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए विशेष आसन तैयार किया जा रहा है। इस्कॉन के श्रद्धालु रथयात्रा मार्ग और आसपास की कॉलोनियों में घर-घर जाकर लोगों को परिवार सहित रथयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। आयोजन में अनुशासन, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने पर विशेष जोर है।