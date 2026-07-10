उदयपुर: ‘बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूं’ मां से आखिरी बात, फिर दोस्त ने नर्सिंग छात्र को चाकू घोंपकर मार डाला

Udaipur Nursing Student Murder: उदयपुर जिले में सवीना थाना क्षेत्र के सेक्टर-14 में एक हैरान करने वाला और खौफनाक मामला सामने आया है। यहां मात्र बाइक को धक्का देने जैसी मामूली बात पर हुए विवाद में एक दोस्त ने अपने ही साथी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान सवीनाखेड़ा निवासी दिनेश मीणा (23) के रूप में हुई है, जो डाकन कोटड़ा स्थित वागड नर्सिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दोस्त ललित गमेती को गिरफ्तार कर लिया है।