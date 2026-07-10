उदयपुर : ई-20 के दौर में इंजन सुरक्षा की चिंता… कार कंपनी लाई नया प्रोटेक्शन प्लान

यह पहल ऐसे समय में आई है जब कई वाहन मालिक ईंधन की गुणवत्ता को लेकर चिंता जता रहे हैं। कंपनी के अनुसार, उसके अधिकांश वाहन ई-20 ईंधन के उपयोग के अनुकूल हैं और सामान्य परिस्थितियों में इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। यह पैकेज खराब या मिलावटी ईंधन अथवा पानी से होने वाली क्षति जैसी स्थितियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी के अनुसार सामान्य वारंटी में फ्यूल एडल्टरेशन या हाइड्रोस्टैटिक लॉक जैसी परिस्थितियां शामिल नहीं होतीं। ऐसे मामलों में इंजन, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और अन्य पुर्जों की मरम्मत पर हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। इसी जोखिम को देखते हुए कंपनी ने सीसीपी को एक ऐड-ऑन सुरक्षा योजना के रूप में पेश किया है।