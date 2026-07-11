उदयपुर : 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन बना कंटेंट क्रिएटर, लाखों तक पहुंच रही मेवाड़ी आवाज

मावली तहसील के पालवास नागो का खेड़ा गांव का रहने वाला बाबूलाल का बचपन साधारण परिवार में बीता। पिता प्रकाश चंद्र पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि मां कंकूबाई खेती बाड़ी में जुटी हुई हैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाबूलाल ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और वर्ष 2020 में इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने के लिए शहर आ गया। दो साल तक मेहनत कर उसने इस काम में अनुभव हासिल किया, लेकिन उसके मन में कुछ अलग करने की चाह हमेशा बनी रही।