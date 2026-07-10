Udaipur News: युवा मार्बल व्यापारी के सिर पर पत्थर गिरने से मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

उदयपुर। जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 31 वर्षीय मार्बल व्यापारी की जान चली गई। निर्माणाधीन मार्बल इकाई से करीब 50 फीट ऊंचाई से गिरे पत्थर और मलबे का एक टुकड़ा सड़क से गुजर रहे बाइक सवार व्यापारी के सिर पर आ गिरा। गंभीर चोट लगने से उसे तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों और रिश्तेदारों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित मार्बल उद्यमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।