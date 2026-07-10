पाली: 5 बेटियों की डोली उठने तक भाई के शव के पास अकेले रोता रहा बड़ा भाई, विदाई होने तक परिवार से छिपाई मौत की खबर

उधर, गांव में घरवालों ने कूपाराम को केवल बीमार समझा और शादी की बाकी रस्में हंसी-खुशी पूरी कीं। जब पांचों बेटियां रोते-बिलखते अपने ससुराल के लिए विदा हो गईं, उसके बाद घेवरराम ने कूपाराम की मौत की दुखद खबर परिवार को दी। सच सामने आते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं। कूपाराम बड़ौदा में काम करते थे और तीन-चार दिन पहले ही इस शादी में शामिल होने गांव आए थे। उनके पीछे पत्नी रुकमा देवी, दो बेटियां और एक बेटा है। घेवरराम के इस बड़े फैसले और त्याग की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है।