Pali News: जिंदा कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर से बोला- उंगली पर डस लिया, इलाज कीजिए

Pali Snake Catcher: पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में बुधवार शाम एक घर से कोबरा सांप का रेस्क्यू करना स्नेक कैचर को भारी पड़ गया। कस्बे के गौशाला स्थित आंगनबाड़ी के निकट एक मकान में कोबरा घुसने की सूचना मिली थी। इस पर स्नेक कैचर संजय कुमार (40) पुत्र बाबूलाल वाल्मीकि तुरंत मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने उनकी एक उंगुली पर डस लिया। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद संजय ने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम पूरा किया। उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया।