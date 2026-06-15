Snake Bite: राजस्थान में सांपों का कहर, 5 साल में 75 हजार से ज्यादा लोगों को डसा, 2170 लोगों ने गंवाई जान

राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में राज्य में 75 हजार से अधिक लोग सांप के काटने का शिकार हुए हैं, जबकि 2170 लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में 10 दिनों के भीतर सर्पदंश से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाड़मेर, अलवर, कोटा, खैरथल तिजारा व अन्य इलाकों में यह मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025-26 तक राज्य में सर्पदंश के 75,500 से अधिक मामले दर्ज हुए। इस दौरान कुल 2170 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2024 सबसे घातक साबित हुआ, जब 16,500 मामलों में 480 लोगों की जान गई। वहीं 2022 में 15,100 मामलों में 455 मौतें दर्ज की गई थी।