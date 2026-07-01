1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी, बेटा-बेटी का अंतिम संस्कार, बिलखता हुआ पिता बोला-हे भगवान, बुढ़ापे में यह दिन क्यों दिखाया

रोहट थाना क्षेत्र के बीठू गांव में बुधवार सुबह उस समय हर आंख नम हो गई, जब एक ही परिवार के चार लोगों की अर्थियां एक साथ घर से निकली और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।
2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Jul 01, 2026

Pali Family Suicide

गांव में एक साथ उठी पति-पत्नी, बेटा-बेटी की अर्थी। फोटो: पत्रिका

पाली। रोहट थाना क्षेत्र के बीठू गांव में बुधवार सुबह उस समय हर आंख नम हो गई, जब एक ही परिवार के चार लोगों की अर्थियां एक साथ घर से निकली और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बुजुर्ग पिता का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार यही कहता रहा कि हे भगवान, ऐसा क्या गुनाह किया कि बुढ़ापे में बेटे, बहू और पोते-पोतियों की अर्थी देखनी पड़ी। अब यह बुढ़ापा कैसे कटेगा? बेटा, अगर कोई तकलीफ थी तो एक बार बता देता, ऐसा कदम क्यों उठाया? परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला और ढांढस बंधाया। इसके बाद गेनाराम, उसकी पत्नी पुष्पा, बेटी खुशबू और बेटे किशन का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया और अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की आंखें नम हो गईं।

मंगलवार सुबह जैसे ही बीतू गांव में इस सामूहिक मौत की खबर पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पहले से ही लकवे की मार झेल रहे लाचार पिता और बूढ़ी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। बुधवार सुबह चारों शवों को गमगीन माहौल में बीटू गांव लाया गया। जहां पर चारों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुष्पा के माता-पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। मुकनपुरा निवासी भुआ ने पाल-पोसकर उसे बड़ा किया और बीटू के गेनाराम से शादी कराई थी। दो बच्चों के साथ खुशहाल चल रहा यह सफर इस तरह खौफनाक मोड़ पर खत्म होगा, किसी ने नहीं सोचा था।

डॉक्टर के पास जाने के बजाय गेनाराम ने अंधविश्वास का रास्ता चुना

मूल रूप से बीटू निवासी गेनाराम के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। घर में बूढ़े पिता जोधाराम पिछले कई वर्षों से लकवे से ग्रसित थे, तो वहीं भाई राजू दिव्यांग और मंदबुद्धि है। इस विपरीत परिस्थिति में भी परिवार के पालन-पोषण के लिए गेनाराम सैकड़ों किलोमीटर दूर फतेहगढ़ (देचू) जाकर खेती करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक उसकी पत्नी पुष्पा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर के पास जाने के बजाय गेनाराम ने अंधविश्वास का रास्ता चुना और एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने पुष्पा को 'डायन' बताकर गेनाराम के दिमाग में ऐसा खौफ भर दिया कि वह पूरी तरह टूट गया। इस भ्रम और डर के साए में कि उसकी पत्नी बाकी परिवार को मार डालेगी, गेनाराम ने देचू पहुंचकर बिना सोचे समझे अपनी पत्नी, बच्चों और खुद की जीवनलीला समाप्त कर ली।

कृषि फार्म पर मिले थे चारों के शव

बता दें कि फलोदी जिले के देवू क्षेत्र के फतेहगढ़ स्थित एक कृषि फार्म पर मंगलवार सुबह एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव मिले थे। घर के भीतर खुशबू (13), किशन (11) और उनकी मां पुष्पा (32) के शव मिले, जबकि परिवार का मुखिया गेनाराम पटेल (35) बरामदे में फंदे से लटका मिला। मृतक पाली जिले रोहट क्षेत्र के बीठू गांव के रहने वाले थे। गेनाराम ने पहले भोजन में नींद की गोलियां मिलाकर पत्नी और दोनों बच्चों को बेहोश किया, फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

‘मैं जगन गुर्जर का खून हूं.. घर में घुसकर मारना भी जानता हूं’ बेटे आसाराम का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Dacoit Jagan Gurjar family members protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jul 2026 11:06 am

Published on:

01 Jul 2026 10:29 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी, बेटा-बेटी का अंतिम संस्कार, बिलखता हुआ पिता बोला-हे भगवान, बुढ़ापे में यह दिन क्यों दिखाया

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भूत-प्रेत के शक ने ली 4 जानें! किसान ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुद लगाई फांसी, गांव में शोक की लहर

Pali Farmer Kills Wife and Two Children
पाली

Pali News: डॉक्टर की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

sank in pali
पाली

शादी में नाचने के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, राजस्थान में पहले भी सामने आ चुके ऐसे कई मामले

Ankit Valmiki
पाली

राजस्थान: बहन की शादी की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत, घर में पसरा मातम

Pali Road Accident
पाली

Pali: उलझता जा रहा अकाउंटेंट राघवेन्द्र की मौत का मामला, अब जले रिकॉर्ड और 51 लाख रुपए ट्रांसफर की जांच कर रही पुलिस

Pali Raghvendra Sharma Death
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.