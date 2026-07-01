Pali: एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी, बेटा-बेटी का अंतिम संस्कार, बिलखता हुआ पिता बोला-हे भगवान, बुढ़ापे में यह दिन क्यों दिखाया

मूल रूप से बीटू निवासी गेनाराम के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। घर में बूढ़े पिता जोधाराम पिछले कई वर्षों से लकवे से ग्रसित थे, तो वहीं भाई राजू दिव्यांग और मंदबुद्धि है। इस विपरीत परिस्थिति में भी परिवार के पालन-पोषण के लिए गेनाराम सैकड़ों किलोमीटर दूर फतेहगढ़ (देचू) जाकर खेती करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक उसकी पत्नी पुष्पा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर के पास जाने के बजाय गेनाराम ने अंधविश्वास का रास्ता चुना और एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने पुष्पा को 'डायन' बताकर गेनाराम के दिमाग में ऐसा खौफ भर दिया कि वह पूरी तरह टूट गया। इस भ्रम और डर के साए में कि उसकी पत्नी बाकी परिवार को मार डालेगी, गेनाराम ने देचू पहुंचकर बिना सोचे समझे अपनी पत्नी, बच्चों और खुद की जीवनलीला समाप्त कर ली।