श्रीगंगानगर सड़क हादसा: दोस्त के सिर बंधना था सेहरा, पर घरों में पसरा मातम; शादी की खरीदारी करने निकले 3 दोस्तों की मौत

घटना की गंभीरता को देखते हुए चूनावढ़ थाना प्रभारी रामप्रताप, श्रीगंगानगर सदर थाना प्रभारी सुभाषचन्द्र और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा तुरंत घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। इस बीच, मृतक प्रदीप लूणा के भाई संदीप की शिकायत पर चूनावढ़ थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और थकान की हालत में वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है।