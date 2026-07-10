राजस्थान में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 4.15 लाख अभ्यर्थी देंगे Senior Teacher Exam, प्रशासन अलर्ट

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में व्यापक कार्ययोजना तैयार कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा को जिला समन्वयक अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक चन्द्र शर्मा को जिला पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुनील कुमार सिंघल एवं प्रधानाचार्य सुरेश अग्रवाल को सह-समन्वयक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।